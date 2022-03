DEMI PORTION – CE SOIR, C’EST OQP #6 FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Lille Catégories d’évènement: Lille

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, le jeudi 19 mai à 19:00

Première partie : ⁃ Space Park – Double Zulu – Ice Crimi Le symbole du rap bum-bap français Demi-portion revient sur scène au Flow Lille ce jeudi 20 Mai. Le rappeur aux featurings emblématiques (pour ne citer qu’eux : IAM , Fonky Family, Oxmo Puccino etc) est un expert de la scène et offre toujours une expérience unique, ce qui fait le succès de ces concerts. Son projet « Mots croisés » sortira le 6 mai 2022 et il annonce qu’il sera suivi de près d’un deuxième album, retrouvez le donc pour avoir la chance de le voir interpréter ces nouveaux titres en exclusivité ! Billets également disponibles en boutique / 20€ : – FOOT KORNER LILLE 17 rue de l’hôpital militaire 59800, Lille – LA BOITE COLLECTOR 51 rue Pierre Mauroy 59000 Lille

