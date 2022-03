DEMI-MONDAINE : Le Cabaret des Monstres Les trois baudets, 20 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le dimanche 24 avril 2022

de 18h00 à 19h30

Du mercredi 20 avril 2022 au samedi 30 avril 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 22h00

payant

Le Cabaret des Monstres est un petit cabaret gothique qui joue avec jubilation des ambiances macabres du fantastique.

Le Cabaret des Monstres est un petit cabaret gothique qui joue avec jubilation des ambiances macabres du fantastique. « La Blanche » , dame fantôme en robe de mariée, au piano, au chant et dans une interprétation miel et fauve, influe la vie à quinze monstres : Ghoul, Glob, Sorcière, Monstre Plante, Monstre de Frankenstein… Demi Mondaine a composé une partition dessinant des portraits tendrement horrifiques, mélancoliques et hallucinatoires. Elle invite des artistes de danse et cirque pour donner chair et sang à ses créatures terribles et émouvantes, entre contorsions, convulsions et légèreté, pesanteur et grâce de la monstruosité, du sublime. 6 artistes-Monstres s’emparent du rêve et du plateau pour 1 heure et demi de show.

Toutes les séances à 20h30 sauf le dimanche 24 avril à 18h00.

Les trois baudets 64 boulevard de Clichy Paris 75018

Contact : 0142623333 info@lestroisbaudets.com https://www.facebook.com/events/1028565328063815 https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.twitter.com/lestroisbaudets

Concert;Spectacle musical

Date complète :

2022-04-20T20:30:00+01:00_2022-04-20T22:00:00+01:00;2022-04-21T20:30:00+01:00_2022-04-21T22:00:00+01:00;2022-04-22T20:30:00+01:00_2022-04-22T22:00:00+01:00;2022-04-23T20:30:00+01:00_2022-04-23T22:00:00+01:00;2022-04-24T18:00:00+01:00_2022-04-24T19:30:00+01:00;2022-04-27T20:30:00+01:00_2022-04-27T22:00:00+01:00;2022-04-28T20:30:00+01:00_2022-04-28T22:00:00+01:00;2022-04-29T20:30:00+01:00_2022-04-29T22:00:00+01:00;2022-04-30T20:30:00+01:00_2022-04-30T22:00:00+01:00

JYM