2022-07-26 09:30:00 – 2022-07-26 12:30:00 EUR 15 15 Demi-journée zen et bien être , avec au programme : Yoga, marche, méditation, automassage, relaxation en pleine nature et au bord de l’eau. Une pratique essentielle. Venez comme vous êtes : Encadrement bienveillant & adaptation aux capacités de chacun.

Chaussures adaptées et serviettes conseillées … Réservation obligatoire en ligne et dans les bureaux d’information touristique de Sanguinet, Parentis en Born et Biscarrosse. 12 participants maximum Demi-journée zen et bien être , avec au programme : Yoga, marche, méditation, automassage, relaxation en pleine nature et au bord de l’eau. Une pratique essentielle. Venez comme vous êtes : Encadrement bienveillant & adaptation aux capacités de chacun.

