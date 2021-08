Paris Collège Pierre Mendès France Paris Demi-journée Tous Ô Potager à la ferme urbaine du collège Pierre Mendès France avec Veni Verdi ! Collège Pierre Mendès France Paris Catégorie d’évènement: Paris

Demi-journée Tous Ô Potager à la ferme urbaine du collège Pierre Mendès France avec Veni Verdi ! Collège Pierre Mendès France, 14 août 2021, Paris. Demi-journée Tous Ô Potager à la ferme urbaine du collège Pierre Mendès France avec Veni Verdi !

Collège Pierre Mendès France, le samedi 14 août à 14:00

L’association Veni Verdi crée des jardins en milieu urbain, notamment au sein des écoles, pour agir sur notre environnement, notre société et notre économie. Elle souhaite produire une alimentation saine, accessible au plus grand nombre et transmettre sa passion du vivant ! Présente dans de nombreuses écoles et sur plusieurs toits, l’association s’est installée depuis octobre 2014 dans l’enceinte du collège Pierre Mendès France, où 4800m2 en pleine terre lui ont été confiées. Venez découvrir et nous aider à entretenir la ferme urbaine pédagogique du collège en jardinant lors d’une demi-journées “Tous O Potager”, tous les 2ème samedis du mois ! Nous vous ouvrons les portes du jardin de 14h à 17h. Si vous souhaitez participer à l’événement, **inscrivez-vous** (obligatoire) au préalable au mail suivant : [[elia.faucon@veniverdi.fr](mailto:elia.faucon@veniverdi.fr)](mailto:elia.faucon@veniverdi.fr) Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce site en plein Paris, vous pourrez profiter d’une visite du jardin suivi d’activités de jardinage de saison (plantation, tuteurage, paillage, bricolage …). Venez découvrir et nous aider à entretenir la ferme urbaine pédagogique du collège en jardinant lors d’une après-midi ! Collège Pierre Mendès France 24 Rue Le Vau 75020 Paris Paris Paris 20e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-14T14:00:00 2021-08-14T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Collège Pierre Mendès France Adresse 24 Rue Le Vau 75020 Paris Ville Paris lieuville Collège Pierre Mendès France Paris