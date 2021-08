Montguyon Gymnase municipal Charente-Maritime, Montguyon Demi – journée découverte Handball Gymnase municipal Montguyon Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Montguyon

Demi – journée découverte Handball Gymnase municipal, 11 septembre 2021, Montguyon. Demi – journée découverte Handball

Gymnase municipal, le samedi 11 septembre à 14:00

Des ateliers de découverte en continu tout l’après – midi (du CE1 au CM2 et collège) pour rencontrer nos éducateurs. Mini match de Hand à 4 avec les parents qui le souhaitent pour faire découvrir cette discipline.

Entrée libre, pass sanitaire obligatoire +de 18 ans ,masque obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T17:00:00

