Demi journée – Cassis plage / RV3 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Demi journée – Cassis plage / RV3 Aix-en-Provence, 15 mars 2022, Aix-en-Provence. Demi journée – Cassis plage / RV3 Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence

2022-03-15 14:00:00 – 2022-06-10 19:00:00 Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Traversez le massif de la Sainte-Baume pour arriver au petit port de Cassis. Temps libre de 3h30 (jusqu’à 18h).



➜ Excursion commentée / Départ garanti à partir de 2 personnes.

➜ Déjeuner non inclus

➜ Départ Office de tourisme à 14h

➜ Durée : 5h

➜ Les animaux sont interdits.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. Demi-journée – Découverte de Cassis https://reservation.aixenprovencetourism.com/ Traversez le massif de la Sainte-Baume pour arriver au petit port de Cassis. Temps libre de 3h30 (jusqu’à 18h).



➜ Excursion commentée / Départ garanti à partir de 2 personnes.

➜ Déjeuner non inclus

➜ Départ Office de tourisme à 14h

➜ Durée : 5h

➜ Les animaux sont interdits.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence ou sur le site de l’Office de Tourisme d’Aix-en-Provence. Au départ de l’Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-01-24 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Au départ de l'Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Ville Aix-en-Provence lieuville Au départ de l'Office de Tourisme 300 avenue Giuseppe Verdi Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Demi journée – Cassis plage / RV3 Aix-en-Provence 2022-03-15 was last modified: by Demi journée – Cassis plage / RV3 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 15 mars 2022 aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône