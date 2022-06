Demi journée – Cassis, croisière 3 calanques, plage et déjeuner – RV4

Demi journée – Cassis, croisière 3 calanques, plage et déjeuner – RV4, 1 septembre 2022, . Demi journée – Cassis, croisière 3 calanques, plage et déjeuner – RV4

2022-09-01 09:00:00 09:00:00 – 2022-10-31 13:00:00 13:00:00 Traversez le massif de la Sainte-Baume pour arriver au petit port de Cassis. Embarquez pour une croisière* de 45 mn pour découvrir 3 calanques (ticket inclus, pas d’accompagnement). A Cassis, temps libre au port de 3h pour votre déjeuner ou votre baignade, puis nous partirons sur la route des Crêtes (1 arrêt) pour découvrir la plus haute falaise d’Europe, le Cap Canaille (399 m face à la mer).

*Selon conditions météo.



➜ Excursion commentée / Départ garanti à partir de 2 personnes.

➜ Ticket croisière inclus.

➜ Déjeuner non inclus.

➜ Départ office de tourisme à 9h

➜ Durée : 4h

➜ ​Les animaux sont interdits.



Réservations auprès des conseillers en séjour de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence ou sur le site de l'Office de Tourisme d'Aix-en-Provence.

