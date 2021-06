Demi-Heller le fou Biarritz, 24 juin 2021-24 juin 2021, Biarritz.

Demi-Heller le fou 2021-06-24 20:00:00 – 2021-06-24 22:00:00 Le Colisée 11 Avenue Sarasate

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Par le Théâtre du Rideau Rouge.

« Demi-Heller le fou » comédie cauchemar de Gérard Bagardie.

Venise à la renaissance. Richard, un étudiant pauvre, fait l’acquisition d’une « Mandragore », un objet magique qui rend son propriétaire aussi riche qu’il le souhaite.

Cependant, avant de mourir, celui-ci doit la revendre sous peine d’être damné. La difficulté est qu’il faut la vendre moins chère qu’on ne l’a achetée et quand on l’a achetée un Heller, c’est-à-dire la plus petite monnaie qui soit, les ennuis commencent…

Le 23 et 24 juin à 20h

Par le Théâtre du Rideau Rouge.

« Demi-Heller le fou » comédie cauchemar de Gérard Bagardie.

Venise à la renaissance. Richard, un étudiant pauvre, fait l’acquisition d’une « Mandragore », un objet magique qui rend son propriétaire aussi riche qu’il le souhaite.

Cependant, avant de mourir, celui-ci doit la revendre sous peine d’être damné. La difficulté est qu’il faut la vendre moins chère qu’on ne l’a achetée et quand on l’a achetée un Heller, c’est-à-dire la plus petite monnaie qui soit, les ennuis commencent…

Le 23 et 24 juin à 20h

+33 6 82 93 32 93

Par le Théâtre du Rideau Rouge.

« Demi-Heller le fou » comédie cauchemar de Gérard Bagardie.

Venise à la renaissance. Richard, un étudiant pauvre, fait l’acquisition d’une « Mandragore », un objet magique qui rend son propriétaire aussi riche qu’il le souhaite.

Cependant, avant de mourir, celui-ci doit la revendre sous peine d’être damné. La difficulté est qu’il faut la vendre moins chère qu’on ne l’a achetée et quand on l’a achetée un Heller, c’est-à-dire la plus petite monnaie qui soit, les ennuis commencent…

Le 23 et 24 juin à 20h

Par le Théâtre du Rideau Rouge.

« Demi-Heller le fou » comédie cauchemar de Gérard Bagardie.

Venise à la renaissance. Richard, un étudiant pauvre, fait l’acquisition d’une « Mandragore », un objet magique qui rend son propriétaire aussi riche qu’il le souhaite.

Cependant, avant de mourir, celui-ci doit la revendre sous peine d’être damné. La difficulté est qu’il faut la vendre moins chère qu’on ne l’a achetée et quand on l’a achetée un Heller, c’est-à-dire la plus petite monnaie qui soit, les ennuis commencent…

Le 23 et 24 juin à 20h

G Clerc