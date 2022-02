Demi-finale récital du 15e Concours International de Piano d’Orléans Salle de l’institut Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Salle de l’institut, le jeudi 7 avril à 09:00

Venez assister à la Demi-finale Récital du 15e Concours International de Piano d’Orléans le 7 avril 2022 à la Salle de l’Institut à Orléans. Lors de cette épreuve, les 7 derniers candidats présenteront entre autres la commande d’une oeuvre faite à Philippe Manoury, grand compositeur français : _Réseaux_ et _Dérèglements._ L’annonce des résultats se fera à partir de 19h45. _Les épreuves et annonces de résultats pourront commencer après l’horaire indiqué en fonction du déroulement du concours. Pour les horaires détaillés, merci de consulter notre site internet._ _L’accueil du public se fera selon les règles sanitaires en vigueur._

Plein tarif : 10€ Tarif réduit : 5€

2022-04-07T09:00:00 2022-04-07T18:00:00

