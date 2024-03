Demi-finale du concours de poésie Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Bordeaux, jeudi 21 mars 2024.

Demi-finale du concours de poésie Dans le cadre du Printemps des poètes Jeudi 21 mars, 18h00 Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-21T18:00:00+01:00 – 2024-03-21T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-21T18:00:00+01:00 – 2024-03-21T19:00:00+01:00

A l’occasion du Printemps des poètes, les bibliothèques de Bordeaux ont organisé du 2 janvier au 9 mars un concours de poésie sur le thème national de la grâce. Ouvert à toutes et à tous à partir de 8 ans dans deux catégories : 8-14 ans et 15 ans et plus.

La remise de prix de la demi-finale et la lecture des textes sélectionnés se dérouleront le jeudi 21 mars à 18h00, à la bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont.

> voir les lauréats sélectionnés pour la demi-finale

Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont Place de l’Eglise Saint-Augustin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Saint-Augustin Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 99 60 30 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« link »: « https://www.printempsdespoetes.com/Edition2024 »}, {« link »: « https://bibliotheque.bordeaux.fr/agenda/les-evenements/printemps-des-poetes »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Printemps des poètes poésie