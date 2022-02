Demi-Finale CSIO à Deauville les 23, 24, 25 et 26 juin 2022 Saint Arnoult Saint-Arnoult Catégories d’évènement: Calvados

Du 23 au 26 juin 2022, Pôle International du Cheval Longines-Deauville accueillera le CSIO, un événement international de saut d’obstacles. Ces circuits mythiques des Coupes des nations permettent aux meilleurs talents de la discipline de s’affronter par équipes tout au long de l’année à travers le monde. Le CSIO Deauville sera une étape majeure de la Longines EEF Series. Ce circuit de concours de saut d’obstacles de niveau 3*, lancé en 2020, a succédé à l’ancienne Division 2 européenne de la Longines FEI Jumping Nations Cup Series. Cette étape en juin, sera une demi-finale permettant de se qualifier pour la finale qui aura lieu en Pologne. L’enjeu est de taille puisque l’équipe remportant la finale accède l’année suivante à la Division 1 européenne du circuit mondial Longines FEI Jumping Nations Cup. Pendant quatre jours, les meilleurs cavaliers représenteront donc leur nation avec l’ambition de faire briller leurs couleurs au Pôle international du Cheval Longines-Deauville. 10 équipes nationales sont attendues et 350 cheveaux. Le CSIO Deauville, événement international majeur de saut d’obstacles au Pôle International du Cheval Longines-Deauville du 23 au 26 juin 2022 Saint Arnoult 14 Av. Ox And Bucks, 14800 Saint-Arnoult Saint-Arnoult Calvados

