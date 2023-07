Danse et Cirque DEMEURE DE VENASQUE Bagnères-de-Luchon, 17 juillet 2023, Bagnères-de-Luchon.

Danse et Cirque 17 – 21 juillet DEMEURE DE VENASQUE 520€ Participation des familles QF< 600 4€/jour - QF entre 601 et 900 5€/jour- QF entre 901 et 1200 6€/jour - QF entre 1201 et 1500 7€/jour - > 1500 12€/jour

La Fédération Léo Lagrange par son action éducative et par sa volonté d’appliquer les méthodes et valeurs de l’éducation populaire de manière universelle souhaite pleinement apporter sa contribution et son expertise au dispositif « Colos apprenantes », impulsé par le gouvernement.

Le séjour s’adresse aux enfants âgés de 6 à 12 ans. Le nombre de place étant limité à 40 participants, nous accueillerons en priorité les enfants issus des ZRR, en dechrochage scolaire, avec suivi éducatif particulier.

Afin de proposer un programme équilibré, les vacances seront rythmées par des activités autour des arts de scéne avec le cirque et la danse et des activités de pleine nature (randonnées, esclade)

DEMEURE DE VENASQUE BAGNERES DE LUCHON Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « yohann.david@leolagrange.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T08:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T08:00:00+02:00 – 2023-07-21T23:29:00+02:00

cirque danse