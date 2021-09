Louisfert Demeure de René Guy Cadou Loire-Atlantique, Louisfert Demeure de René Guy Cadou Demeure de René Guy Cadou Louisfert Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Le public peut visiter dans cette commune le musée consacré au poète, installé dans sa demeure attenante à l’école où il fut instituteur. Une vie simple vouée à la poésie. Les paysages de Loire-Atlantique furent sa source d’inspiration favorite, tout comme sa femme Hélène, l’amour de sa vie. Elle lui inspira ses plus beaux poèmes rassemblés dans le recueil Hélène ou le monde végétal. Intervention de M. Jean-Claude Martin le dimanche après-midi. Le poète René Guy Cadou (1920-1951), originaire de Loire-Atlantique, a laissé son empreinte à Nantes, et à Louisfert, qui a conservé de lui un héritage important. Demeure de René Guy Cadou 3 rue René Guy Cadou – LOUISFERT Louisfert Loire-Atlantique

