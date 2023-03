Sieste électro conte Demeure Buiret, 3 juin 2023, Tully.

Sieste électro conte Samedi 3 juin, 15h00 Demeure Buiret 5€

On dit que faire la sieste rend plus beau et plus intelligent, enfin c’est ce qu’on dit. Olivier et Antoine aiment bien écouter ce qui se dit. Grâce à la musique d’Antoine et aux mots d’Olivier venez vous essayer, vous aussi, à l’art de la sieste.

Infos pratiques :

Sieste electro conte de la Cie Conte là d’ssus d’une durée de 30 min suivi d’une sortie nature.

Tarif unique de 5€. Paiement sur place en espèce ou chèque.

Plus d’infos et réservations : bonjour@baiedesomme3vallees.fr / 07 88 27 47 10.

Demeure Buiret 45 rue jean catelas 80130 Tully Tully 80130 Somme Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T15:30:00+02:00

©BS3V