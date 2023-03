Dementia Tremens se métamorphose THEATRE ELIZABETH CZERCZUK PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Dementia Tremens se métamorphose THEATRE ELIZABETH CZERCZUK, 22 avril 2023, PARIS. Dementia Tremens se métamorphose THEATRE ELIZABETH CZERCZUK. Un spectacle à la date du 2023-04-22 à 20:00 (2023-03-25 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros. Théâtre Elizabeth Czerczuk présente ce spectacle Dementia Tremens Un spectacle inédit avec une bande-son originale accompagnée de quatre musiciens sur scène (contrebasse, violon, bandonéon, percussions), interprété par une quinzaine de comédiens et danseurs, où s’entrechoquent la folie des autres et la vôtre. Le T.E.C. se transforme dans sa totalité en hôpital psychiatrique, et cette fois dans une configuration spatiale où la nature a son rôle à jouer. Cette nouvelle création explore le basculement dans l’absurde à travers différentes facettes, propres à chacun. Une déambulation où tout va très vite et tout leur échappe ! Dementia Tremens se métamorphose Votre billet est ici THEATRE ELIZABETH CZERCZUK PARIS 20 RUE MARSOULAN Paris Théâtre Elizabeth Czerczuk présente ce spectacle Dementia Tremens Un spectacle inédit avec une bande-son originale accompagnée de quatre musiciens sur scène (contrebasse, violon, bandonéon, percussions), interprété par une quinzaine de comédiens et danseurs, où s’entrechoquent la folie des autres et la vôtre. Le T.E.C. se transforme dans sa totalité en hôpital psychiatrique, et cette fois dans une configuration spatiale où la nature a son rôle à jouer. Cette nouvelle création explore le basculement dans l’absurde à travers différentes facettes, propres à chacun. Une déambulation où tout va très vite et tout leur échappe ! .38.5 EUR38.5. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu THEATRE ELIZABETH CZERCZUK Adresse 20 RUE MARSOULAN Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville THEATRE ELIZABETH CZERCZUK PARIS

THEATRE ELIZABETH CZERCZUK PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Dementia Tremens se métamorphose THEATRE ELIZABETH CZERCZUK 2023-04-22 was last modified: by Dementia Tremens se métamorphose THEATRE ELIZABETH CZERCZUK THEATRE ELIZABETH CZERCZUK 22 avril 2023 Théâtre Elizabeth Czerczuk Paris

PARIS Paris