DEMENTED ARE GO Le Molotov Marseille

DEMENTED ARE GO Le Molotov, 9 décembre 2021, Marseille. DEMENTED ARE GO

Le Molotov, le jeudi 9 décembre à 20:00

Demented Are Go (DAG aka Demented Are Go!) est un groupe de psychobilly gallois formé vers 1982 à Cardiff, au Pays de Galles. Ils ont été l’un des premiers de la vague initiale de groupes à mélanger punk rock et rockabilly, et par conséquent, sont considérés comme très influents sur la scène psychobilly. [https://youtu.be/RcCmmtLl1Zo](https://youtu.be/RcCmmtLl1Zo)

