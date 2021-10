Saint-Germain-en-Laye La CLEF Saint-Germain-en-Laye, Yvelines Demented Are Go La CLEF Saint-Germain-en-Laye Catégories d’évènement: Saint-Germain-en-Laye

Contrebasse manipulée comme si les cordes étaient de braise, guitares acides et saturées, voix de loup-garou et pogo de rigueur… Depuis 1982, **Demented Are Go** – les pionniers du psychobilly, originaires du Pays de Galles, adeptes des Cramps et des Meteors – écument l’Europe avec cette énergie si particulière qui fusionne punk et rockabilly. Malgré ses frasques, “Sparky”, leur chanteur charismatique n’a pas eu raison du groupe (et c’est tant mieux !). Sa voix éraillée vous collera les yeux au fond du crâne comme ses riffs acérés et furieux sortant de guitares suintantes de rock’n’roll ! Le dernier album se nomme “Welcome Back To Insanity Hall” : vous l’aurez compris, on parle bien de folie : de la folie pure, sur scène comme dans le public ! [www.facebook.com/Official.DementedareGo](http://www.facebook.com/Official.DementedareGo) [[https://youtu.be/BXsH097MyoY](https://youtu.be/BXsH097MyoY)](https://youtu.be/BXsH097MyoY)

16€ plein / 13€ réduit / 9€ adhérents CLEF

Les pionniers du psychobilly débarquent à La CLEF : âmes sensibles s’abstenir ! La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines

