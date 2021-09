Lespinasse Centre de Vaccination Haute-Garonne, Lespinasse Déménagement du Centre vaccinations Centre de Vaccination Lespinasse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**Saint-Jory est le centre de vaccinations du Nord Haute Garonne depuis le 7 janvier 2021** Le Centre de Vaccination de Saint-Jory a pu se mettre en place grâce à un travail d’équipe entre élus. Victoria Astegno, Sonia Sonnet, le Dr. Leila Latrous médecin coordinatrice et Valérie Darailh infirmière coordinatrice, la Protection Civile de Haute-Garonne, les agents municipaux et les bénévoles qui ont mis tout en œuvre pour que les vaccinations se passent dans les meilleures conditions. Le Centre de Vaccinations de Saint-Jory avait une cadence de 800 doses par jour. **Le Centre de Vaccinations de Saint-Jory déménage le 1er Octobre sur Lespinasse :** **Adresse : 18 rue des Lacs 31150 Lespinasse – Salles Associatives** **Horaires : 7/7 jours de 9h – 19h** La Commune de Saint-Jory aura vaccinée près de 75 000 personnes de janvier à septembre !

