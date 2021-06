Paris Gymnase de la Croix-Nivert Paris DEMBA Gymnase de la Croix-Nivert Paris Catégorie d’évènement: Paris

DEMBA Gymnase de la Croix-Nivert, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 29 au 31 juillet 2021 :

jeudi, vendredi, samedi de 19h à 19h45

gratuit

DEMBA monologue mis en scène par Brigitte Lo Cicero, adapté du texte SOUS SILENCE de Patrick Goujon publié chez Actes Sud avec le jeune comédien Godefroy Donzel A partir de 12 ans. Depuis que la nouvelle s’est propagée dans la cité – la mort de celui qui l’a tabassé -, il n’arrive plus à dormir. Trop de mots lui encombrent le cerveau, des mots prononcés dans le silence et la solitude, et qui ont maintenant des allures de malédictions. S’entame alors un dialogue imaginaire pour tenter d’aller à la rencontre de celui qui n’est plus. L’action se passe sur un terrain de basket, il est en fugue et se cache sous son sweat noir à capuche. Dans son sac à dos, il a prévu quelques victuailles, son ballon de basket, et son téléphone, d’où il écoutera les morceaux de son rappeur préféré, Eminem. Il va alors se mettre à dribbler, à enchainer les paniers pour évacuer son mal être. L’émotion le submerge, c’est le moment pour lui d’évacuer la douleur dans ce monologue intérieur. Ce n’est pas la dimension politique, ni même la question de la religion qui sont ici traitées, mais c’est de psychologie dont il est question. Le statut de victime est lourd à porter, et peut prendre des proportions grave. Par ce spectacle, nous voulons ouvrir les consciences. (Sous réserve d’autorisations) Spectacles -> Théâtre Gymnase de la Croix-Nivert 107 rue de la Croix-Nivert Paris 75015

8 : Félix Faure (188m) 8 : Commerce (270m)

Contact :Compagnie Acteurs Au PLuriel https://acteurs-au-pluriel.fr https://www.facebook.com/acteursaupluriel Spectacles -> Théâtre

Date complète :

2021-07-29T19:00:00+02:00_2021-07-29T19:45:00+02:00;2021-07-30T19:00:00+02:00_2021-07-30T19:45:00+02:00;2021-07-31T19:00:00+02:00_2021-07-31T19:45:00+02:00

Illustration Facebook

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Gymnase de la Croix-Nivert Adresse 107 rue de la Croix-Nivert Ville Paris lieuville Gymnase de la Croix-Nivert Paris