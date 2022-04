DEMARRER SON POTAGER EN PERMACULTURE Pornic, 7 mai 2022, Pornic.

DEMARRER SON POTAGER EN PERMACULTURE Eco-Domaine de La Fontaine aux Bretons Chemin des Noëlles Pornic

2022-05-07 – 2022-05-07 Eco-Domaine de La Fontaine aux Bretons Chemin des Noëlles

Pornic Loire-Atlantique

Démarrer son potager, comment s’y prendre ?

Mathieu, notre jardinier permaculteur vous propose un atelier pour vous apprendre à cultiver un potager avec des méthodes naturelles, sans intrants, avec des apports organiques pour une récolte saine et respectueuse tout au long de l’année. Un atelier alliant pédagogie et pratique, pour avoir un jardin plus productif, sans travail du sol, moins de désherbage et très économe en eau.

Atelier proposé par l’Eco-Domaine de la Fontaine aux Bretons.

Eco-Domaine de La Fontaine aux Bretons Chemin des Noëlles Pornic

