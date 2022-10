Démarches en ligne Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

La conseillère numérique du 10ème vous accompagne dans vos démarches en ligne. Vous souhaitez télécharger des justificatifs Pôle Emploi, faire une demande de logement étudiant au CROUS, déclarer un changement de situation à la CPAM, remplir un dossier pour la CAF, ou pour toutes autres démarches, prenez rendez-vous auprès de la médiathèque. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

