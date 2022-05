Démarche QVT et d’innovation au sein des établissements et services médico-sociaux ARS Hauts-de-France, 1 juillet 2022, Lille.

**Ouverture d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) en matière de qualité de vie au travail (QVT) pour des projets de démarche qualité de vie au travail et d’innovation au sein des établissements et services médico-sociaux (ESMS) des Hauts-de-France.** Le présent appel à manifestation d’intérêt (AMI) s’inscrit dans la continuité du précédent AMI QVT 2021. En effet, la QVT est plus que jamais un sujet incontournable pour les ESMS, impactés depuis 2 ans par la crise sanitaire. L’ARS a retenu 3 axes pour 2022. Les 2ers axes répondent aux orientations nationales, et plus principalement au plan d’action pour les métiers du grand âge et de l’autonomie (3ème axe sur la QVT, sous-axe 2). Quant au dernier axe, il a pour objectif de soutenir les EHPAD durant cette période de crise sanitaire. Le projet devra porter, a minima, sur l’un des 3 axes cités ci-dessous : * Promotion de la QVT et lutte contre la sinistralité (audits QVT, formations Animateur Prévention, formation PRAP-2S…) ; * Innovation organisationnelle, managériale et technique (via des projets d’innovation spécifiques ou les formations des cadres dirigeants et cadres de proximité) ; * Action de soutien des équipes à la « gestion de crise » (formations de gestion du stress et des émotions, échanges de pratiques professionnelles, soutien psychologique…). Chaque dossier de candidature comprendra a minima : * la fiche-type de demande AMI QVT 2022 ; * le tableau Excel AMI QVT 2022 ; * les devis. Le dossier de candidature sera à transmettre sous format papier par voie postale à l’adresse ci-dessous, en un exemplaire, accompagné d’une clé USB comprenant l’ensemble des éléments sous format PDF, Word et Excel : Agence régionale de santé Hauts-de-France 556 Avenue Willy Brandt DOMS – Mme Stéphanie GRISEL AMI QVT 2021 59777 EURALILLE **Date limite de remise du dossier de candidature : vendredi 1er juillet 2022** (cachet de la poste faisant foi)

