Demandez Nous La Lune ! Halle Verriere, 28 mai 2022, Meisenthal.

Demandez Nous La Lune !

du samedi 28 mai au dimanche 29 mai à Halle Verriere

Cadhame présente … DEMANDEZ-NOUS LA LUNE ! 14ème ÉDITION SAM. 28 & DIM. 29 MAI 2022 // TOUT AU LONG DU WEEK-END Arts de la rue, théâtre, musique, danse aérienne, marionnettes… Entrée gratuite // Tout Public Quand ce qu’habituellement l’on dissimule, tout à coup devient visible, frémis, enfle, résonne, puis éclate tel un feu, telle une fête ; quand les petits effrois se muent en grandes folies, que les petits riens se parent de grands moments ; quand, pour le bonheur des petits et des grands, l’on retrouve le temps des festivités, de la rencontre et de l’échange : une bulle hors du temps pour se délester du poids du quotidien. ? AVEC Théâtre Magnetic, théâtre d’objets Compagnie Poc, spectacle visuel Typhus Bronx, solo pour un clown et ses fantômes MMFF, vélo acrobatique Compagnie Les P’tits Bras, acrobaties aériennes Cirque Inextremiste, équilibre instable sur planche et bouteille de gaz Lève un peu les bras, danse aérienne Dirty Honkers, concert (électro-swing) ? Programme et informations complémentaires disponibles sur notre site internet : [https://halle-verriere.fr/demandez-nous-la-lune/](https://halle-verriere.fr/demandez-nous-la-lune/) *INFOS PRATIQUES* > DORMIR SUR PLACE Possibilité de passer la nuit du samedi soir sur place, organisez votre propre camping, à l’intérieur ou à l’extérieur de la Halle Verrière : prévoyez selon vos besoins, tentes, matelas, sacs de couchage… >RESTAURATION SUR PLACE

Entrée Gratuite

La Halle Verrière vous accueille pour son festival d’art de rue le 28 & 29 mai. Retrouvez différentes compagnies et spectacles qui vont vous émerveiller. Entrée Gratuite // Tout Public

Halle Verriere site verrier 57960 Meisenthal Meisenthal Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-28T14:00:00 2022-05-28T23:59:00;2022-05-29T00:00:00 2022-05-29T01:00:00;2022-05-29T11:00:00 2022-05-29T19:00:00