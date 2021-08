Cornebarrieu L'Aria Cornebarrieu, Haute-Garonne Demandez le programme ! L’Aria Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Vendredi 10 septembre à 18h, présentation de la nouvelle saison à l’Aria, en présence du Maire Alain Toppan. La présentation de la saison sera suivie du report de la fête de la musique avec le concert du groupe Lygie. _Vous pourrez également suivre la présentation de la saison en facebook live sur Facebook/Ariacornebarrieu._ **Port du masque et respect des gestes barrières obligatoires.** Organisation : Ville de Cornebarrieu Présentation de la saison 5 de l’Aria L’Aria Rue du 11 novembre 1918, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

