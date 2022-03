Demandes de bourses d’études et de logement Maison des solidarités – Domaine Jacques-Brel Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

Vous avez jusqu’au 15 mai pour effectuer vos demandes de bourses 2022-2023. ————————————————————————— ### Info Jeunes Villenave d’Ornon propose un accompagnement pour les futurs étudiants souhaitant effectuer une demande de bourses d’études et/ou de logement pour la rentrée. Les revenus des parents étant pris en compte pour déterminer le niveau de la bourse, il est nécessaire de se munir des pièces justificatives suivantes : * Photocopie de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus de l’année 2020 ou l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu (ASDIR) au nom des parents ou du tuteur légal de l’étudiant. * Pour un étudiant dont les parents sont divorcés : copie de l’extrait du jugement de divorce précisant à qui l’étudiant a été confié et le montant de la pension alimentaire. * S’il n’y a pas de pension, l’étudiant doit joindre l’avis d’imposition de l’autre parent, son avis de non-imposition ou l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu (ASDIR). * Pour un étudiant étranger, il faut réaliser une déclaration sur l’honneur, signée par les parents, qui mentionne le montant des revenus perçus à l’étranger ou leur absence. + d’infos : Info Jeunes Villenave d’Ornon

Accueil gratuit – Sans rendez-vous

Vous êtes bachelier ?

