Demande à la poussière – John Fante Théâtre Paul Scarron, 2 décembre 2021, Le Mans.

du jeudi 2 décembre au vendredi 3 décembre à Théâtre Paul Scarron

**John Fante raconte ses débuts en temps qu’auteur, et l’écriture de son premier roman, à travers son alter ego Arthuro Bandini.** Fils d’immigrés italiens, Arthuro Bandini s’installe à Los Angeles pour y construire sa destinée et écrire son premier roman. Hélas, le pays traverse la Grande Dépression des années 30 et Bandini découvre les rues sombres et tristes, la précarité et la discrimination. Il cherche l’inspiration auprès des femmes qu’il rencontre, dans une ville où fantasmes et cauchemars se côtoient. Dans une arène de poussière, des personnages déracinés s’affrontent plein d’espoir sur une terre d’asile fragile et redoutable. Mise en scène et libre adaptation de Maxime Pichon Avec Mathilde Velsch, Jacques Gouin, Pierre Bacheviller Musique Benoît Pompeo Lumière Bruno Teutsch assisté de Arthur Patard Création soutenue par LE DISPOSITIF PREMIER PLATEAU* La Ville du Mans*, le Conseil Départemental de la Sarthe*, la Région Pays de la Loire* le Théâtre de Chaoué*, le Théâtre de L’Ephémère* le Théâtre du Champ De Bataille.

Tarif unique : 9€

Arturo Bandini a vingt ans et deux rêves : devenir le plus grand des écrivains et le plus américain des américains.

Théâtre Paul Scarron 8, place des Jacobins, Le Mans Le Mans Sarthe



