Demain quelle mémoire ? Le Film Documentaire Foyer des Jeunes Travailleurs, 25 novembre 2021, Bagneux.

Foyer des Jeunes Travailleurs, le jeudi 25 novembre à 19:00

### DQM ? _demain quelle mémoire_ La nouvelle création en cours de la Compagnie Galante est partie d’une envie artistique mais aussi d’un travail sur le terrain dans les quartiers prioritaires de la Ville de Bagneux. Ce travail de recherche et de rencontre avec les habitants débute en 2020. DQM ? est lauréat de l’appel à projets Quartiers Solidaires et il est donc soutenu par le Ministère en Charge de la Ville et la Ville de Bagneux. Le film documentaire qui sera projeté lors de la soirée du 25 novembre, est le résultat de ce travail sur le terrain avec cette question qui nous anime depuis le début : _demain quelle mémoire ?._ Nous avons ainsi rencontré des ados pour mieux comprendre leur utilisation du numérique et notamment des réseaux sociaux, des jeunes en insertion professionnelle pour voir ensemble de quelle manière on peut se distinguer à travers la vidéo lors d’un entretien d’embauche et enfin, des parents pour discuter de la parentalité à l’ére du tout numérique.

Entrée libre, sur inscription

Compagnie Galante – Iuliana Neagu et Sarah Labhar

Foyer des Jeunes Travailleurs 16 avenue Victor Hugo 92220 Bagneux Bagneux Hauts-de-Seine



2021-11-25T19:00:00 2021-11-25T21:00:00