le samedi 8 mai à 14:00

Un régal d’évènements et d’actions à Massy sur la relocalisation alimentaire pendant un « manger-mois » : En entrée, le 8 mai nous vous proposons les Vertifolies, place de l’union européenne. En plat de résistance, un grand choix d’ateliers, projections, conférences… En dessert, le 6 juin, un moment de convivialité et d’échanges au Kiosque de Villaine. Un menu concocté par Massy en Transition, collectif qui regroupe plusieurs associations et citoyen.nes engagé.es pour la transition de notre ville. Retrouvez l’ensemble des propositions sur [www.massyentransition.org](http://www.massyentransition.org)

Entrée Libre

Proposé par Massy en Transition

2021-05-08T14:00:00 2021-05-08T17:00:00

