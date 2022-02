Demain l’avenir Cluny Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Saône-et-Loire

Demain l’avenir Cluny, 5 mai 2022, Cluny. Demain l’avenir Théâtre Les Arts Place du Marché Cluny

2022-05-05 19:30:00 – 2022-05-06 21:00:00 Théâtre Les Arts Place du Marché

Cluny Saône-et-Loire 5 EUR « Cie du Détour »

Grand concours du futur / Création partagée avec la population

A l’issue de sa résidence de territoire menée à Cluny, la Compagnie du Détour vous propose d’assister à un concours où vous choisirez le ou la gagnante qui portera le meilleur projet d’avenir ! Avec Agnès LARROQUE, Laure SEGUETTE, Jessica NOURISSON et leurs invité.e.s clunisois.e.s. La compagnie du Détour qui pratique un théâtre de résistance par le rire propose des stages préparatoires au spectacle ouvert ouverts à tou.t.e.s à partir de 15 ans les 26 & 27 mars et 29 & 30 avril 2022. Stage de théâtre burlesque Depuis 2020, et dans le cadre d’une résidence de territoire sur la ville de Cluny, la Compagnie du Détour a rencontré les habitant.e.s. dans les écoles publiques, le collège Prud’hon, le lycée La Prat’s, le centre social, la résidence les Bénétins… Elle vous propose de participer à un stage de préparation au spectacle Demain l’avenir © programmé au théâtre « Les Arts ». C’est pour vous l’occasion de participer à une création partagée entre amateurs/trices et professionnel.l.e.s avec la Compagnie du Détour. 2 stages animés par Agnès LARROQUE, Laure SEGUETTE & Jessica NOURISSON sont prévus :

Les 26 & 27 mars 2022 et 29 & 30 avril 2022 de 10 h à 17 heures en prévision des représentations des 5 et 6 mai 2022. Stages gratuits sur réservation indispensable, inscription au secretariat-culture@cluny.fr ou 03 85 59 89 49. https://www.billetweb.fr/demain-lavenir « Cie du Détour »

