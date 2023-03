Demain je vole ! (Paris) STUDIO HEBERTOT, 31 mai 2023, PARIS.

Demain je vole ! (Paris) STUDIO HEBERTOT. Un spectacle à la date du 2023-05-31 à 19:00 (2023-04-25 au ). Tarif : 30.7 à 30.7 euros.

Studio Hébertot (PLATESV-R-2022-001088) présente ce spectacle. DEMAIN JE VOLE !Envolez-vous avec ces personnages insolites, mordants, drôles et poétiques ! Patience ne parle plus, elle produit des sons. Elle aime Pitou, son chien imaginaire, et aussi son fidèle nez rouge mais son coeur a oublié son rêve de petite fille : s’envoler pour aller rire et chanter avec les oiseaux. Un jour, elle reçoit un colis qui va bouleverser son quotidien… Auteur : Christine Bonnard et Caroline RoëlandsMise en scène : Caroline RoëlandsAssistante mise en scène : Léa GrignonScénographie : Pauline GallotCréation lumière : Johanna LegendreCostumes : Jef CastaingDistribution : Christine BonnardDurée : 1h10 Demain je vole ! Demain je vole !

STUDIO HEBERTOT PARIS 78 BIS BD DES BATIGNOLLES Paris

