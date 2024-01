Demain est annulé à la fondation EDF Fondation EDF Paris, mercredi 17 janvier 2024.

Du mercredi 17 janvier 2024 au dimanche 29 septembre 2024 :

.Tout public. gratuit

À partir du 17 janvier, la Fondation groupe EDF alimente le débat en confiant aux regards sensibles d’artistes contemporains le thème de la sobriété. L’exposition « Demain est annulé…, de l’art et des regards sur la sobriété » propose d’explorer quelques-uns des chemins vers un monde durablement vivable.

Le défi du siècle. Alors que nous prenons conscience de la fragilité de notre planète et que l’inaction n’est plus envisageable, l’heure est aux questionnements individuels et collectifs pour trouver des solutions concrètes. Parmi elles, la sobriété.

Ouverte à tout public, cette exposition inédite, conçue par un commissariat collectif, à la fois scientifique et artistique, se déploie sur les 550 m2 d’un espace rénové. Installations, photographies, vidéos, peintures, musique… 23 artistes offrent une déambulation onirique et parfois critique qui, loin de vouloir prescrire, donne matière à penser sur notre rapport à la sobriété. Le visiteur pourra appréhender les effets déjà réels du changement climatique et explorer les différentes voies permettant d’y faire face.

Est-il possible de rêver ensemble un monde plus sobre ? Cette sobriété peut-elle faire émerger une société plus harmonieuse et plus juste ? Peut-elle aider les individus à se reconnecter aux autres et à la nature ? L’innovation technique peut-elle servir le progrès à la fois social, politique et écologique ? Quels sont les nouveaux chemins à emprunter ? Libre au visiteur de suivre ses émotions, de se questionner et de se mettre en mouvement.

Fondation EDF 6 rue Juliette Récamier 75007 Paris

Contact : https://fondation.edf.com/evenements/demain-est-annule/

Rero & Backslash Gallery Courtesy climate scientist Ed Hawkins