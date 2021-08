Demain & DJ N.A. Atelier des artistes en exil, 4 septembre 2021, Paris.

Demain & DJ N.A.

Atelier des artistes en exil, le samedi 4 septembre à 20:30

Demain est un projet qui mélange quatre langues — l’arabe, l’anglais, l’espagnol et le français—,ainsiqueplusieursstylesmusicaux orientaux et occidentaux, pour chanter les injustices du monde actuel et l’espoir d’un avenir meilleur. Avec Kaysar Abou Zer* (Syrie) au chant et à l’oud, Youssef Ismaeel* (Syrie) au chant et au djembé, Aban Aldayeh* (Syrie) à la derbouka. Venu du Moyen-Orient, Nidal Abdo* (Syrie/Palestine/Ukraine), sous le nom de Dj N.A, mélange les sons de son héritage avec de la musique électro. Il insuffle aux rythmes universels de la house, de la techno et de la psy-trance des éléments orientaux, entraînant le public dans un voyage psychédélique.

Participation libre

Party en exil

Atelier des artistes en exil 6 rue d’Aboukir 75002 Paris Paris Paris 2e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T20:30:00 2021-09-04T23:30:00