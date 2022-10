Demain c’est loin ! Aix-en-Provence, 8 novembre 2022, Aix-en-Provence.

Demain c’est loin !

380 Avenue Max Juvénal Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

2022-11-08 19:00:00 – 2022-11-08

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne

EUR 10 23 Tour à tour emportés, facétieux, mutins, agitateurs, insubordonnés, en colère, les danseurs du Groupe Grenade s’engagent dans chaque pièce avec une énergie puissante. Une force de conviction qui force l’admiration. Ils se glissent dans Room With A View, pièce emblématique du collectif (LA)HORDE, pour exprimer toute la révolte de la jeunesse, son insoumission, son imaginaire face au chaos.



Dans How Can We Live Together ? de la chorégraphe australienne Lucy Guerin, ils partagent sa réflexion sur l’évolution du corps social, entre formalisme et confusion, soumission et résistance. Et, clin d’oeil au passé, se réapproprient la création de Josette Baïz de 1982, 25e Parallèle, pour tracer un nouveau chemin…



Direction artistique : Josette Baïz

Chorégraphies : (LA)HORDE, Josette Baïz, Lucy Guerin



42 danseurs du Groupe Grenade : Hector Amiel, Roman Amiel, Zhina Boumdouha, Maréva Bouillé, Théo Brassart, Ethel Briand, Jossilou Buckland, Victoire Chopineaux, Manon Collins, Jade Dapiedado, Chloé Deplano, Thelma Deroche Marc, Coline Duriez, Delphine Faridi, Joanna Freling, Mathis Fruttero, Lou Gautron, Naomi Givord, Sarah Green, Emma Grimandi, Marius Iwasawa Morlet, Nina Koch, Sarah Kowalski, Mona Lapasset, Tristan Marsala, Iris Martin, Juliette Marty, Dourha Mimoun, Lilith Orecchioni, Léna Porzizek, Lina Rachid, Tess Revol, Bérénice Rieux, Lilly Rose Richard, Jade Roux, Martin Sigaud, Maxence Siol, Lison Szymkowicz, Arthur Vallière, Nao Vally, Sandro Villena, Eva Vuillemin.

À l’occasion des 30 ans de la Cie Grenade, Josette Baïz tire un fil magique entre trois pièces contemporaines liées par la question du « vivre ensemble » dans un programme kaléidoscopique où chaque extrait esquisse une forme de réponse, un espoir, un rêve..

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-10-10 par