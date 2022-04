DEMAIN C’EST DÉJÀ LOIN Bazougers Bazougers Catégories d’évènement: Bazougers

Mayenne

DEMAIN C'EST DÉJÀ LOIN Bazougers, 7 mai 2022, Bazougers.

2022-05-07 – 2022-05-07

Bazougers Mayenne Bazougers EUR C’est le grand jour pour Suzanne Tremblotte !

A 89 ans, son sac est prêt, elle rentre dans l’Ehpad (Établissement d’hébergement pour Âgées Dépendantes ) de la commune. Veuve depuis quinze, maladie de Parkinson et quelques troubles de mémoires… Une nouvelle étape dans sa vie.

Tout au long du spectacle, elle va tisser des liens entre ses souvenirs et le public pour embarquer tout le monde dans son univers. Un spectacle touchant d’humanité! Réservation obligatoire : lajardiniere@vivaldi.net

Tarif : au chapeau en soutien à l’association la Jardinière Bazougers

