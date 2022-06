Demain c’est Aujourd’hui / Aix’Pression urbaine Aix-en-Provence, 25 juin 2022, Aix-en-Provence.

Demain c’est Aujourd’hui / Aix’Pression urbaine

160 Rue Pascal Duverger 6MIC : salle des musiques actuelles Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 6MIC : salle des musiques actuelles 160 Rue Pascal Duverger

2022-06-25 – 2022-06-25

6MIC : salle des musiques actuelles 160 Rue Pascal Duverger

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

1 Promouvoir la diversité culturelle et le rayonnement du territoire du local à l’international.

Valoriser les artistes et praticiens.

Valoriser les liens sociaux et familiaux.

Promouvoir les artistes locaux émergents et participer à leurs professionnalisation .

Encourager la participation des habitants. Favoriser la mixité sociale et les liens intergénérationnels. Promouvoir les cultures et les arts urbains.

Créer de nouvelles formes innovantes d’événements en utilisant les outils numériques.

Favoriser l’accessibilité à l’égard des personnes en situation d’handicap. Encourager la transmission artistique et culturelle.

Organiser un évènement innovant alliant les thématiques de l’emploi et des cultures urbaines.

Accompagner des parcours » du corps à la parole » .



● de10h à 12h : concours d’éloquence

● de 12h à 14h : village emploi

● de 15h à 18h : Battle international break dance.

Évènement alliant concours d’éloquence, un forum de l’emploi, un battle international par équipe de 8 break danseurs. La voix est l’interprète de l’esprit et du cœur. Venez donner de la force aux jeunes talents aixois pour une matinée d’excellence

direction@ciacu13.com +33 6 26 46 51 48 https://www.ciacu13.com/

Promouvoir la diversité culturelle et le rayonnement du territoire du local à l’international.

Valoriser les artistes et praticiens.

Valoriser les liens sociaux et familiaux.

Promouvoir les artistes locaux émergents et participer à leurs professionnalisation .

Encourager la participation des habitants. Favoriser la mixité sociale et les liens intergénérationnels. Promouvoir les cultures et les arts urbains.

Créer de nouvelles formes innovantes d’événements en utilisant les outils numériques.

Favoriser l’accessibilité à l’égard des personnes en situation d’handicap. Encourager la transmission artistique et culturelle.

Organiser un évènement innovant alliant les thématiques de l’emploi et des cultures urbaines.

Accompagner des parcours » du corps à la parole » .



● de10h à 12h : concours d’éloquence

● de 12h à 14h : village emploi

● de 15h à 18h : Battle international break dance.

6MIC : salle des musiques actuelles 160 Rue Pascal Duverger Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-06-15 par