Cargo de Nuit, le samedi 29 octobre à 21:30

### **DELVON LAMARR ORGAN TRIO** Au cœur d’un incontestable revival de toute la mouvance soul-jazz des années 1960, Delvon Lamarr Organ Trio émerge du lot et se produit sur la scène internationale d’une façon fulgurante ! Créé en 2015 à Seattle, le trio s’inscrit dans la tradition d’une musique instrumentale empruntant à tous les styles noirs américains : soul, funk, jazz, rythm & blues, et même par moment blues-rock ! On pense bien sûr au génial Jimmy Smith et à tous ses chefs-d’œuvre signés pour le label Blue Note, mais aussi par extension aux disques instrumentaux des Beastie Boys. Voici donc un groupe qui devrait réconcilier toutes les générations, toutes les sensibilités « One Nation Under A Groove ». En exclusivité sur la **scène du Cargo, le 7 mai 2022** pour notre plus grand bonheur !

20/18/15 € Hors DL

Delvon Lamarr Organ Trio

Cargo de Nuit 7 avenue Sadi-Carnot 13200 Arles Arles Les Alyscamps Bouches-du-Rhône



