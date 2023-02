DELVON LAMARR ORGAN TRIO PAUL B. – MASSY, 6 avril 2023, MASSY.

DELVON LAMARR ORGAN TRIO PAUL B. – MASSY. Un spectacle à la date du 2023-04-06 à 20:30 (2023-04-05 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Offrant un mélange contagieux de soul, de jazz et de rhythm & blues, le DELVON LAMARR ORGAN TRIO se révèle être un groupe en plein essor. Leurs grooves alléchants, leurs sons luxuriants et leurs jam sessions vibrantes font toujours sensation avec des improvisations renforcées par leur indéniable chimie. Ce trio basé à Seattle – Lamarr à l’orgue B-3, Jimmy James à la guitare et Keith Laudieri à la batterie – évoque un son instrumental classique avec une sensibilité pionnière et virtuose qui lui est propre sur le premier album Close But No Cigar. Présenté dans le cadre du «Local Artist Spotlight» du KEXP de Seattle en juillet 2017, suivi d’une performance en direct au Upstream Music Festival diffusé par KEXP qui a recueilli plus de 5 millions de vues, Delvon Lamarr Organ Trio a attiré l’attention du public du monde entier. Le groupe a sorti son album indépendamment en 2016 et Colemine Records lui a donné une large sortie en mars 2018, acclamée par la critique. Delvon Lamarr Organ Trio

PAUL B. – MASSY MASSY 6 ALLÉE DU QUÉBEC Essonne

