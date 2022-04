Delvon Lamarr Organ Trio en concert au New Morning New Morning Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Delvon Lamarr Organ Trio en concert au New Morning New Morning, 6 mai 2022, Paris. Le vendredi 06 mai 2022

de 20h00 à 23h00

. payant tarif New Morning : 27.5 EUR

L’orgue à son sommet ! Le trio de musiciens se produisent le 6 mai au New Morning (10e), pour une soirée musicale mêlant soul-jazz, blues, funk et rock! Delvon Lamarr est le nom qui circule à la vitesse de l’éclair chez tous les amateurs de groove funky ces derniers mois. Le trio fusionne en effet soul-jazz, blues, funk et rock dans un joyeux tourbillon qui vous emporte irrésistiblement. On pense bien sûr au génial Jimmy Smith et à tous ses chefs d’oeuvre signés pour le label Blue Note, mais aussi par extension aux disques instrumentaux des Beastie Boys. Voici donc un groupe qui devrait réconcilier toutes les générations, toutes les sensibilités : one nation under a groove. Au coeur d’un incontestable revival de toute la mouvance soul-jazz des années 1960, Delvon Lamarr Organ Trio émerge du lot et se produit sur la scène internationale d’une façon fulgurante ! Créé en 2015 à Seattle, le trio s’inscrit dans la tradition d’une musique instrumentale empruntant à tous les styles noirs américains : soul, funk, jazz, rhythm & blues, et même par moment blues-rock ! Après un premier disque, « Close But No Cigar », le groupe a publié en 2018 « Live at Kexp », un enregistrement qui offre un bel aperçu de la flamboyante énergie scénique des américains dont le répertoire emprunte autant à Curtis Mayfield (« Move On Up ») qu’à Big John Patton (« Memphis »). Ce concentré de groove vintage mené par Delvon Lamarr et son orgue Hammond B3 vous emmèneront loin, très très loin… New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris Contact : https://www.newmorning.com/20220506-4932-delvon-lamarr-organ-trio.html

Delvon Lamarr Organ Trio

