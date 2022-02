Delvon Lamarr Organ Trio CARGO DE NUIT, 7 mai 2022, Arles.

Delvon Lamarr Organ Trio

CARGO DE NUIT, le samedi 7 mai à 21:30

DELVON LAMARR ORGAN TRIO Au cœur d’un incontestable revival de toute la mouvance soul-jazz des années 1960, Delvon Lamarr Organ Trio émerge du lot et se produit sur la scène internationale d’une façon fulgurante ! Créé en 2015 à Seattle, le trio s’inscrit dans la tradition d’une musique instrumentale empruntant à tous les styles noirs américains : soul, funk, jazz, rythm & blues, et même par moment blues-rock ! On pense bien sûr au génial Jimmy Smith et à tous ses chefs-d’œuvre signés pour le label Blue Note, mais aussi par extension aux disques instrumentaux des Beastie Boys. Voici donc un groupe qui devrait réconcilier toutes les générations, toutes les sensibilités «One Nation Under A Groove». En exclusivité sur la scène du Cargo, le 7 mai 2022 pour notre plus grand bonheur ! Ouverture des portes 1 heure avant le début du spectacle

A partir de 19,50€

♫♫♫

CARGO DE NUIT 7 avenue Sadi Carnot 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T21:30:00 2022-05-07T23:00:00