Delvon Lamar Organ Trio New Morning Paris, mardi 14 mai 2024.

Le mardi 14 mai 2024

de 19h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant Tarif New Morning : 33.00 EUR

Delvon Lamarr Organ Trio – ou, autrement dit, DLO3 – est spécialisé dans l’art perdu de la « feel-good music ».

Ce collectif de musiciens a su créer au fil du temps leur son unique en y incluant une bonne dose de jazz organique des années 60 de Jimmy Smith et Baby Face Willette, ainsi qu’une pincée de soul à la sauce Booker T. & The M.G.’s et The Meters. Un cocktail savamment énergique qui va droit au coeur et à l’âme, laissant l’auditeur émotionnellement connecté à un tout autre niveau.

Originaire de Seattle, le groupe DLO3 a voyagé dans le monde entier, qu’elle soit grande ou petite, proche ou loin, la « feel-good music » est universelle. DLO3 est composé de l’organiste Delvon Lamarr, un musicien virtuose autodidacte à l’oreille parfaite. Ses facilités lui ont permis d’apprendre à jouer par lui-même du jazz ainsi que de nombreux instruments. Delvon a joué avec plusieurs groupes locaux dans l’état de Washington, mais il était plus à l’aise en tant que sideman… jusqu’à ce qu’il rencontre sa femme. Non seulement elle a cru immédiatement en lui, mais elle s’est efforcée à lui faire prendre conscience de sa valeur et de son réel talent. Après plusieurs années passées à jouer dans des groupes locaux sans grande renommée, Delvon Lamarr fonde DLO3. Chaque musicien qui a rejoint DLO3 au fil des ans a été soigneusement choisi et a ajouté sa propre touche et style à notre musique. Le trio a connu des débuts modestes en 2015, mais a depuis, sorti plusieurs albums qui se sont classés au Billboard et joué dans le monde entier à guichets fermés. Sans oublier les félicitations adressées à Delvon Lamarr pour avoir été nommé par la critique de Rising Star : Organiste de l’année ! Le ressenti de la feel-good music chez chacun d’entre vous permet d’obtenir une singularité dans chaque spectacle du DLO3.Aucun spectacle ne se ressemble puisque chacun d’entre vous fait partie de la famille DLO3.

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris

Contact : https://www.newmorning.com/20240514-5903-delvon-lamarr-organ-trio.html https://www.facebook.com/events/7456747611026320/ https://www.facebook.com/events/7456747611026320/ https://www.newmorning.com/20240514-5903-delvon-lamarr-organ-trio.html

Delvon Lamar Organ Trio