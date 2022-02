DELUXE + Dajak La Batterie – Guyancourt, 21 avril 2022, Guyancourt.

DELUXE + Dajak

La Batterie – Guyancourt, le jeudi 21 avril à 20:30

DELUXE Profitant du confinement pour rejouer ses classiques, Deluxe sortait en juillet 2020 un nouvel album En Confinement, et son cet Automne 2021 en pleine préparation d’un nouvel album prévu pour le printemps 2022 ! Sur scène, des costumes encore plus déjantés, colorés et brillant, à l’intérieur d’une scénographie totalement revisitée, qui laissera encore plus de place à leur explosivité et leur dynamisme communicatif. Sans oublier leur emblématique moustache qui sera encore une fois mise à l’honneur. Deluxe nous a ainsi préparé, une performance musicale et visuelle encore plus folle, alors « si ça t’a plu, reviens moustachu ». DAJAK (1ère partie) Un majestueux voyage poétique, c’est ce que promet Dajak avec ses ballades hypnotisantes. L’auteur, compositeur et interprète développe un spleen parisien et tente de s’évader loin de sa réalité, guitare à la main… Inspirations Rap, Indie ou encore Prog Rock, Dajak impose sa propre musique à la frontière des genres, unique et sans compromis. ​Son nouveau single HOODIEBLACK est une ôde à l’évasion, une ballade alliant nappes de guitares réverbérées, percussions glaciales ou encore envolées orchestrales. Entre dépression, solitude et rêves, Dajak livre ses peines et nous rappelle qu’il est parfois bon de fermer les yeux, et de se laisser bercer par le souvenir du bruit des vagues. Soucieux de retranscrire au mieux ses sentiments, c’est sans surprise qu’on le retrouve à la composition et aux arrangements du titre, qui saura séduire les amoureux de grande musique. Inspiré d’artistes qui ont fait le choix de ne pas s’enfermer dans un seul style musical, tels que Frank Ocean, James Blake ou encore Jaden Smith, Dajak entame aujourd’hui un nouveau chapitre de sa carrière et impose son univers. ▬▬▬▬▬▬ Plus d’information sur www.labatteriedeguyancourt.fr Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 12,50€

Concert | électro pop – hip-hop

La Batterie – Guyancourt 1 Rue de la Redoute 78280 Guyancourt Guyancourt Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T20:30:00 2022-04-21T22:30:00