Deluxe + Caribombo Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Deluxe + Caribombo Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes, 13 avril 2022, Nantes. 2022-04-13

Horaire : 20:00

Gratuit : non Carte Stereolux 22.00€Prévente 26.60€ Cinq moustachus et leur leadeuse, tombé·es dans la marmite aux cinq ingrédients : hip-hop électro, soul, funk, et jazz. Une potion gorgée de soleil, de fun, et de groove : ça frétille, ça sautille et ça brille, du luxe, à notre époque ! Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes adresse1} Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/deluxe-caribombo

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Adresse 4 Boulevard Léon Bureau Ville Nantes lieuville Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Deluxe + Caribombo Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes 2022-04-13 was last modified: by Deluxe + Caribombo Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes 13 avril 2022 Nantes Stereolux - La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique