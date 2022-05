DELUXE Alhambra, 30 septembre 2022, Genève.

DELUXE

Alhambra, le vendredi 30 septembre à 19:00

Impossible de passer à côté de ce combo haut en couleurs et dynamique au style clinquant et au poil lustré. Deluxe est de retour avec plein de projets pour 2022 ! Ces véritables bêtes de scène afficheront des costumes encore plus déjantés, colorés et brillants, à l’intérieur d’une scénographie totalement revisitée, laissant encore plus de place à leur dynamise et leur explosivité. Sans avoir perdu une goutte de leur folie, ils déboulent avec une tournée du tonnerre, dont une date à l’Alhambra, le 30 septembre prochain. Ça va être chaud ! Horaires: Portes : 19h00 Concert : dès 20h00 Informations : SOLDOUT PRODUCTIONS SA Tel: +41 21 312 40 60 [info@soldoutprod.com](mailto:info@soldoutprod.com)

Dès 40.- CHF

Soldout Productions présentent : Deluxe en concert à l’Alhambra le 30 septembre 2022

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-30T19:00:00 2022-09-30T23:00:00