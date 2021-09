DELUXE ▸ MURMAN TSULADZE au Festi’Val de Marne Maison des Arts de Créteil, 21 octobre 2021, Créteil.

Deluxe est un groupe d’electro pop français, originaire d’Aix-en-Provence. Leur style musical possède des accents hip-hop, soul, funk, et jazz. Depuis leur album Stachelight en janvier 2016, les six amis Kilo, Kaya, Pietre, Soubri, Pépé et Liliboy ont réalisés plus de 500 dates en France et dans le monde. Sur scène, des costumes déjantés, colorés et brillant, à l’intérieur d’une scénographie totalement revisitée, qui laissera encore plus de place à leur explosivité et leur dynamisme communicatif. Sans oublier leur emblématique moustache qui sera encore une fois mise à l’honneur. Deluxe nous a ainsi préparé, une performance musicale et visuelle encore plus folle, alors « si ça t’a plu, reviens moustachu ».

Force de la nature à la tête dure, le sourcil saillant et les épaules confortables, mais aussi artiste et charmant poète, et surtout célèbre marchand de tapis volants ; contrebandier, cosmonaute, sauveur et kidnappeur de dames au fil de ses étapes, la route de la soie offre toutes sortes d’aventures à Murman. Murman Tsuladze est né entre la mer noire et la mer caspienne, il vient d’un pays qui n’existe plus. « La flemme de danser » sorti le 14 janvier 2020 est le premier single du groupe et est illustré par un clip où on y voit les membres du groupe au sein d’une des nombreuses manifestations qui ont eu lieu en 2019. Murman Tsuladze nous propose aujourd’hui un florilège de vidéo clips et de nouvelles chansons soyeuses.

Maison des Arts de Créteil Place Salvador Allende Créteil 94010

▸ Métro ligne 8 station Créteil – Préfecture



Contact :Festi'Val de Marne

Festi’Val de Marne