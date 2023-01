Déluge Théâtre le Funambule Montmartre Paris Catégories d’Évènement: île de France

Déluge Théâtre le Funambule Montmartre, 3 février 2023, Paris. Du mardi 25 avril 2023 au dimanche 30 avril 2023 :

dimanche

de 16h00 à 17h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h00

mardi

de 19h00 à 20h00

Du mardi 18 avril 2023 au dimanche 23 avril 2023 :

dimanche

de 16h00 à 17h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h00

Du mardi 11 avril 2023 au dimanche 16 avril 2023 :

dimanche

de 16h00 à 17h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h00

mardi

de 19h00 à 20h00

Du mercredi 29 mars 2023 au dimanche 02 avril 2023 :

dimanche

de 16h00 à 17h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h00

Du mercredi 22 mars 2023 au dimanche 26 mars 2023 :

dimanche

de 16h00 à 17h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h00

Du mercredi 15 mars 2023 au dimanche 19 mars 2023 :

dimanche

de 16h00 à 17h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h00

Du mardi 07 mars 2023 au dimanche 12 mars 2023 :

dimanche

de 16h00 à 17h00

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h00

Du mercredi 01 mars 2023 au dimanche 05 mars 2023 :

dimanche

de 16h00 à 17h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h00

Du mercredi 22 février 2023 au jeudi 23 février 2023 :

mercredi, jeudi

de 19h00 à 20h00

Du mercredi 15 février 2023 au dimanche 19 février 2023 :

dimanche

de 16h00 à 17h00

mercredi, vendredi, samedi

de 21h00 à 22h00

Du mercredi 08 février 2023 au dimanche 12 février 2023 :

dimanche

de 16h00 à 17h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 20h00

Du vendredi 03 février 2023 au dimanche 05 février 2023 :

dimanche

de 16h00 à 17h00

vendredi, samedi

de 21h00 à 22h00

. payant

Déluge, c’est la quête d’une femme et d’un homme pour sauver une planète pourtant condamnée. Ils attendent que quelque chose se passe. A moins que ce ne soit déjà trop tard ? Elle veut s’engager. Se mettre en mouvement et ne plus jamais s’arrêter pour respirer. Lui veut ralentir. Ne pas rentabiliser le temps et se raccrocher à ce qu’il reste de vivant. Peuvent-ils encore tout recommencer ? Ce huis clos sobre et épuré aux accents beckettiens raconte notre trouble face à un contexte écologique abscons et pose la question suivante : L’espoir est-il une énergie renouvelable ? Théâtre le Funambule Montmartre 53 rue des saules 75018 Paris Contact : https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/331/deluge?utm_source=QUEFAIREAPARIS&utm_medium=&utm_campaign= 0142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/331/deluge?utm_source=QUEFAIREAPARIS&utm_medium=&utm_campaign=

