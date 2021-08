Toulouse Salle Nougaro Haute-Garonne, Toulouse Déluge Salle Nougaro Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Déluge Salle Nougaro, 16 avril 2022, Toulouse. Déluge

Salle Nougaro, le samedi 16 avril 2022 à 19:00

### Jeune public / Compagnie Sans Gravité / Jonglage et magie nouvelle Et si avec beaucoup de légèreté, nous relativisions la gravité ? Seul en scène, Rémi Lasvènes, résolument clownesque, invente un quotidien sans gravité dans un décor fait de vieux objets de bric et de broc qui n’en font parfois qu’à leur tête. Déluge est un spectacle en apesanteur qui invite toutes les générations à prendre de la hauteur en compagnie de ces balles qui ne veulent pas tomber. _Avec : Rémi Lasvènes / mise en scène : Jocelyne Taimiot / création : lumière Hervé Dile / création sonore : Martin Etienne / conception magique : Rémi Lasvènes et Julien Lefebvre_ ### Plus d’infos [Site de la Salle Nougaro ](http://sallenougaro.com/spip.php?article415) ![]() ### Infos pratiques * Samedi 16 avril à 19h * Spectacle familial à partir de 6 ans. * Durée 55 mn Culture Salle Nougaro 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T19:00:00 2022-04-16T19:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Salle Nougaro Adresse 20 Chemin de Garric, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Salle Nougaro Toulouse