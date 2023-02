DELUGE LE FUNAMBULE-MONTMARTRE, 8 février 2023, PARIS.

DELUGE LE FUNAMBULE-MONTMARTRE. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-05-02 19:00. Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

Déluge, c'est la quête d'une femme et d'un homme pour sauver une planète pourtant condamnée.Ils attendent que quelque chose se passe. A moins que ce ne soit déjà trop tard ? Elle veut s'engager. Se mettre en mouvement et ne plus jamais s'arrêter pour respirer. Lui veut ralentir. Ne pas rentabiliser le temps et se raccrocher à ce qu'il reste de vivant. Peuvent-ils encore tout recommencer ? À travers ce huis clos sobre et épuré aux accents Beckettiens, se raconte le trouble, face à un contexte écologique abscons et pose la question suivante : L'espoir est-il une énergie renouvelable ?

LE FUNAMBULE-MONTMARTRE PARIS 53 RUE DES SAULES 75018

