Déluge Marseille 7e Arrondissement, 10 mai 2022, Marseille 7e Arrondissement.

Déluge La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

2022-05-10 – 2022-05-11 La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve

Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Mise en scène Jocelyne Taimiot Cie Sans Gravité Avec Rémi Lasvènes

Face au chaos et si on prenait la vie avec légèreté ?



Quel optimisme ! Alors que ses balles s’envolent au lieu de retomber et que le monde autour de lui périclite, un clown jongleur et magicien invente un quotidien sans gravité.



Une porte qui grince, une lampe qui disjoncte, le climat bouleversé ? Si tout semble lui échapper, Rémi Lasvènes ne se laisse pas décourager ! Seul en scène, l’ingénieux rêveur allie arts du cirque et magie nouvelle pour jongler avec l’adversité d’un quotidien déréglé.



Que son poste de radio relaie les pires catastrophes, que le décor entre en lévitation, ce clown naïf s’adapte et défie les lois de la physiqueet de la jonglerie ! Un remède au vertige du réel ? Balles en apesanteur, machines bricolées, émotion joyeuse pour toutes générations ! Avec lui, relativisons la gravité !

https://www.theatre-lacriee.com/programmation/saison/deluge-21-22.html

La Criée – Théâtre National de Marseille 30 Quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

