De reports en annulations, deux ans déjà que nous tentons de mettre en actes et en musique notre amour du jazz de création sous toutes ses formes, à travers un évènement digne de ce nom en plein coeur de Bordeaux ! Mais cette fois c’est la bonne, rien ne nous empêchera plus d’aller écouter celles et ceux qui font vivre cette musique au quotidien, trois soirs durant au mois d’avril. Pour cette première édition victorieuse, ce sont pas moins de six groupes qui se partageront la scène du Théâtre L’Inox. Depuis 2020, cette scène est devenue un marqueur incontournable de la jeune scène jazz aquitaine avec les soirées Diluviennes, qui proposent chaque mois la rencontre d’une formation du cru et d’un groupe venu d’ailleurs. Une manière donc de transformer l’essai en proposant un panorama de la scène jazz actuelle, dans sa richesse, son audace et sa force de conviction. Et il y a matière : du seule-en-scène intimiste de Cynthia Abraham aux grands espaces de Vind, du lyrisme de Kevin Braci au post-bop survolté de Little Big Horn, sans oublier l’hommage vibrant aux musiques cubaines du Jeanne Michard Latin Quartet et le jazz burlesque de Claude, il y a de quoi écouter, rêver, se perdre pour mieux retrouver le sens profond de cette musique : son irrépressible liberté. Horaires : Les 15, 16 et 17 avril de 20h à 23h Accès : Théâtre L’Inox – 11 rue Fernand Philippart 33000 Bordeaux – Tram C Place de la Bourse Tarifs : Pass 3 soirs, 25€, Pass 1 soir 10€, Pass 1 soir tarif réduit 6€ (-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi) ________________________________ 15 AVRIL Claude Trio Claude c’est un Trio Personnage. Les trois musiciens habitent Claude et racontent sa vie en musique. Sax, contrebasse et batterie une formule âpre et rude comme le réel, qui génère un son radical. Mais Claude s’égare, s’évade, et quand il rêve s’invente les plus beaux paysages au milieu des histoires les plus banales. Maxime Berton : sax Thomas Julienne : contrebasse Tom Peyron : batterie Kevin Braci Quintet Kevin Braci Quintet développe un jazz moderne et puissant, ce premier album « Au croisement des mondes » pousse à l’introspection et nous fait voyager dans un univers envoûtant où l’énergie du rock vient colorer un récit rempli d’espoir. Kevin Braci : guitare, composition Maxime Berton : saxophone soprano Auxane Cartigny : piano Pierre Elgrishi : basse Léo Danais : batterie ________________________________ 16 AVRIL Cynthia Abraham Seule en scène avec ses 2 cordes vocales, ses multiples percussions, sa flûte traversière et toutes ses machines, Cynthia Abraham s’épanouit dans l’aventure de son projet solo. Cynthia Abraham : chant, flûte et percussions Vind Le sentiment d’être bercé par une brise sonore est assurément la signature de Vind, le nouvel album de Loïs Le Van. Vind, c’est le vent en suédois. « Un élément aux mille nuances, à la fois invisible, impalpable, parfois imperceptible mais qui peut à l’inverse être d’une rare violence. Il a également cette capacité à nous isoler des autres. Lorsque l’on marche contre un vent fort, cela nous force à l’introspection. » Une introspection au cœur de Vind, un album qui parle aussi… du silence. De façon assumée. Il s’en dégage une puissance peu commune, une force qui procure un sentiment de plénitude. Loïs Le Van : chant Paul Jarret : guitare Sandrine Marchetti : piano ________________________________ 17 AVRIL Mathieu Tarot Quartet Ce groupe à l’instrumentation originale joue un répertoire de compositions alternant thèmes mélodieux et lignes sinueuses mis en valeur par des arrangements subtils. De l’interaction entre ces quatre musiciens résulte une synthèse entre jazz moderne et tradition (blues, bop et free), une musique mêlant swing, énergie et lyrisme. Mathieu Tarot : trompette Ricardo Izquierdo : saxophone ténor Blaise Chevallier : contrebasse Simon Bernier : batterie Jeanne Michard Latin Quintet C’est à la suite de trois voyages en Amérique Latine, à Cuba et à New York que la saxophoniste Jeanne Michard concrétise son envie de monter une formation à son nom et d’imaginer un répertoire en accord avec ses influences premières : le jazz et la musique latine et afro-cubaine. Jeanne Michard : saxophone ténor Clément Simon : piano Maurizio Congiu : contrebasse Natascha Rogers : percussions Pedro Barrios : percussions

