DELTA PARTY BY FG SOIRÉE DE LANCEMENT ÉDITION 2024 dock des suds Marseille, jeudi 1 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-01T18:00:00+01:00 – 2024-02-01T23:59:00+01:00

On vous invite à taper du pied et découvrir en musique la programmation des 250 groupes et artistes de l’édition anniversaire du Delta Festival.

Rendez-vous le 1er février aux Docks des Suds pour une soirée d’annonce sans précédent

Au programme :

DJ SETS & ARTISTES SURPRISES 18h30 00h00

FOOD & DRINK

BILLETS À TÉLÉCHARGER :

https://shotgun.live/fr/events/delta-party-by-fg-soiree-de-lancement-edition-2024

Jeudi 1 février / 18h 00h / Docks des Suds

